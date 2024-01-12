На вкус как красная: с икрой из этой дешевой рыбы будете ужинать как короли

Питаться каждый день красной икрой, несмотря на огромную к ней любовь, способны позволить себе единицы. Зато можно немного схитрить и повторить незабываемый вкус деликатеса, приготовив намазку из селедки. Отличаться будет только внешний вид.

Вам понадобятся:

сельдь слабого посола — 250 г,

морковь — 1 шт.,

плавленый сыр — 150 г,

зелень по вкусу.

Морковь отварите и остудите заранее, а затем нарежьте ее на небольшие кусочки. Проделайте то же самое с рыбой. Далее все ингредиенты нужно пропустить через мясорубку.

Смешайте получившийся фарш с мягким плавленным сыром. Подавайте икру на кусочке ржаного хлеба, а еще вкуснее закуска будет на «подушке» из свежего огурца, говорится на Дзен-канале Technotion.

Источник фото: Изображение от Paul Einerhand на Unsplash