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На вкус как красная: с икрой из этой дешевой рыбы будете ужинать как короли

На вкус как красная: с икрой из этой дешевой рыбы будете ужинать как короли
Как приготовить вкусную икру из селедки

Бюджетная закуска на все времена.

Питаться каждый день красной икрой, несмотря на огромную к ней любовь, способны позволить себе единицы. Зато можно немного схитрить и повторить незабываемый вкус деликатеса, приготовив намазку из селедки. Отличаться будет только внешний вид.

Вам понадобятся:

  • сельдь слабого посола — 250 г,
  • морковь — 1 шт.,
  • плавленый сыр — 150 г,
  • зелень по вкусу.

Морковь отварите и остудите заранее, а затем нарежьте ее на небольшие кусочки. Проделайте то же самое с рыбой. Далее все ингредиенты нужно пропустить через мясорубку.

Смешайте получившийся фарш с мягким плавленным сыром. Подавайте икру на кусочке ржаного хлеба, а еще вкуснее закуска будет на «подушке» из свежего огурца, говорится на Дзен-канале Technotion.

Источник фото: Изображение от Paul Einerhand на Unsplash

Общество Кулинария Рецепты
12 января 2024 10:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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