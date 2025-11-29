Этой кашей начинал день Пётр I: совсем не то, что подают в модных кафе

При всей любви к европейским новшествам в еде Пётр I оставался удивительно прост. Современники вспоминали, что больше всего он ценил чёрный хлеб и перловую кашу — причём не на сливках и трюфелях, а на самом обычном молоке.
В пост её варили на миндальном, что для начала XVIII века звучит почти моднее любого латте.
Перловку Пётр считал идеальной: сытно, дёшево и полезно. Неудивительно, что именно по его инициативе "жемчужная" каша перекочевала с царского стола в солдатский котёл и надолго стала важной частью армейского рациона.
Как французы узнали вкус чёрного хлеба
Приверженность к простой пище приходилось учитывать даже придворным поварам за границей. Во время поездки Петра во Францию кухня специально осваивала рецепт русского чёрного хлеба, чтобы угодить гостю, привыкшему начинать день с "мужицкого" ломтя и миски каши.
В этом есть своя логика: реформатор, который требовал от подданных выносливости и дисциплины, сам ел как солдат — быстро, просто, без изысков.
«Жемчужная» каша Петра I: версия для домашней кухни
Попробовать любимый завтрак императора можно и сегодня — рецепт почти не требует фантазии, только времени.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 100 г перловой крупы
- 1 л воды
- 500 мл миндального молока (можно обычное)
- 1 ст. л. мёда
- щепотка сахара
- 40–50 г кедровых орехов (по желанию)
- миндальные лепестки, ягоды — для подачи
Как готовить:
- Замочить. Перловку промыть и залить холодной водой минимум на 6–8 часов, лучше на ночь — так каша станет мягче и быстрее разварится.
- Первый прогрев. Слить воду, снова залить 1 литром свежей и варить на слабом огне 30–40 минут, пока крупа не набухнет.
- Томление в молоке. Воду снова слить, влить миндальное молоко, добавить щепотку сахара. Довести до лёгкого кипения и томить под крышкой 1–1,5 часа на самом маленьком огне или на водяной бане, почти не давая бурно кипеть.
- Финальный штрих. Когда каша станет густой и кремовой, вмешать мёд, дать ей "дойти" под полотенцем 10–15 минут.
- Подача. Разложить по тарелкам, посыпать кедровыми орехами, миндальными лепестками, добавить ягоды.
Получается неспешный завтрак, в котором встречаются сразу три эпохи: мужицкая крупа, царский стол и очень современное миндальное молоко. И да — после такой тарелки овсянка с гречкой какое-то время точно не понадобятся.