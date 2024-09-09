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Накормили отравой и поплатились: виновных в инциденте на выборах в Петербурге быстро нашли и наказали

9 сентября 2024 14:30
Накормили отравой и поплатились: виновных в инциденте на выборах в Петербурге быстро нашли и наказали
Накормили отравой и поплатились: виновных в инциденте на выборах в Петербурге быстро нашли и наказали
Фото Городовой.ру

Предприятие больше не имеет права заниматься производством блюд на заказ.

В Санкт-Петербурге приостановили производство готовых обедов для избирательных участков после массового отравления горожан. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Предприятие, которое отвечало за провизию на выборах, пока прекратило работу, так как пострадавшие обратились в больницы с симптомами отравления. Следственный отдел по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг, опасных для жизни и здоровья.

Следователи совместно с Роспотребнадзором провели проверку и обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм в помещении, где производилась продукция. Эти нарушения стали причиной остановки предприятия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеСанкт-Петербург
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