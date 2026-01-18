Всю жизнь в котле, а наследникам — ноль: нашел секрет, почему ваши пенсионные деньги просто сгорают — это чистая несправедливость

Жизненный цикл человека традиционно связан с накоплением материальных благ, которые должны перейти в пользование наследникам.

Квартира, дача, даже старенькая машина — всё это, согласно законодательству, становится собственностью близких родственников.

Однако возникает закономерный и острый вопрос: что происходит с пенсионными отчислениями, которые человек честно перечислял на протяжении десятилетий?

«Общий котел» и сгорающие вклады

Люди трудятся сорок, а порой и пятьдесят лет, отчисляя средства в Социальный фонд. Эти деньги воспринимаются как личный капитал, предназначенный для обеспечения достойной старости или оставления наследства.

Но если человек уходит из жизни, не успев воспользоваться накопленным, или прожив на пенсии всего несколько лет — остаток средств исчезает.

Ответ на этот вопрос прост и, как отмечают многие, несправедлив. В российской пенсионной системе существуют два основных типа выплат, и их наследование кардинально различается.

Страховая пенсия, которую получает подавляющее большинство граждан, — это не персональный банковский счет. Это часть общего финансового механизма.

Если получатель умирает, все невыплаченные ему деньги просто «сгорают в этом котле». Государство аккумулирует эти средства в свою пользу.

Ситуация иная с накопительной частью пенсии. Она наследуется, но, как правило, это “лишь малая часть всей пенсионной системы”, доступная тем, кто работал в определенный период (с 2002 по 2014 год).

Это действительно личные деньги, но их доля в общем пенсионном капитале часто ничтожна.

Мировой опыт: пенсия как частная собственность

Анализ показывает, что мировая практика значительно отличается от российской модели. Во многих развитых странах пенсионные накопления рассматриваются как неотъемлемая частная собственность гражданина — равноценная его квартире или автомобилю.

После смерти человека все накопленное автоматически передается наследникам — супругу, детям или внукам.

Такой подход отражает понимание труда как личного вклада в будущее. В России же наблюдается парадокс: долги граждан могут переходить на наследников, но неиспользованные пенсионные отчисления изымаются государством.

Граждане выражают свое недовольство этой системой.

“Всё заработанное в течение жизни должно отдаваться близким родственникам”, — считают многие россияне, отмечая абсурдность ситуации, когда задолженности переходят по наследству, а пенсионные остатки — нет.

“Долги так переходят на наследников, а вот пенсионные накопления просто сгорают. Ну и где справедливость?!? Да её в помине нет” — это мнение отражает глубокое чувство несправедливости по отношению к тем, кто отдал работе лучшие годы жизни.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.