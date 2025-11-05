Городовой / Город / Назван потолок пособия по беременности в 2026‑м: сколько максимум получат будущие мамы
Назван потолок пособия по беременности в 2026‑м: сколько максимум получат будущие мамы

Опубликовано: 5 ноября 2025 21:15
Назван потолок пособия по беременности в 2026‑м: сколько максимум получат будущие мамы
Сумма превысит 955 тысяч рублей.

В 2026 году максимальная сумма выплат по беременности и родам в России станет более чем в 2,5 раза выше, если сравнивать с уровнем 2023 года.

По словам Сергея Чиркова, руководителя Социального фонда, заметное увеличение началось уже в 2024 году, когда сумма достигла 565 562 рублей вместо прежних 383 178 рублей, сообщает ТАСС.

В 2025 году максимальная выплата составила уже 794 355 рублей, а в 2026 году эта цифра вырастет до 955 836 рублей. Разница за три года превысит двукратный рост.

Чирков отметил, что столь значительные изменения стали возможны из-за преобразований в системе социального страхования.

В частности, были объединены отдельные фонды, установлен общий тариф, а начиная с 2023 года действует единая база для начисления страховых взносов.

Глава фонда также напомнил: если женщина перед отпуском по беременности и родам проработала официально хотя бы два последних календарных года, то пособие будет рассчитано исходя из ее полного среднего заработка.

Ранее сообщалось, что увеличение прожиточного минимума обязательно приведёт к росту различных социальных выплат.

Автор:
Юлия Аликова
