Назван потолок пособия по беременности в 2026‑м: сколько максимум получат будущие мамы

В 2026 году максимальная сумма выплат по беременности и родам в России станет более чем в 2,5 раза выше, если сравнивать с уровнем 2023 года.
По словам Сергея Чиркова, руководителя Социального фонда, заметное увеличение началось уже в 2024 году, когда сумма достигла 565 562 рублей вместо прежних 383 178 рублей, сообщает ТАСС.
В 2025 году максимальная выплата составила уже 794 355 рублей, а в 2026 году эта цифра вырастет до 955 836 рублей. Разница за три года превысит двукратный рост.
Чирков отметил, что столь значительные изменения стали возможны из-за преобразований в системе социального страхования.
В частности, были объединены отдельные фонды, установлен общий тариф, а начиная с 2023 года действует единая база для начисления страховых взносов.
Глава фонда также напомнил: если женщина перед отпуском по беременности и родам проработала официально хотя бы два последних календарных года, то пособие будет рассчитано исходя из ее полного среднего заработка.
Ранее сообщалось, что увеличение прожиточного минимума обязательно приведёт к росту различных социальных выплат.