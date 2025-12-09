Не чемоданы, а вещи: в 2025-м петербуржцы принесли на городские вокзалы почти четыре тонны старой одежды

В 2025 году жители Петербурга сдали на городских вокзалах 3,8 тонны ненужной одежды и текстильных изделий. Инициатива по сбору вещей была реализована с помощью специальных контейнеров, где горожане могли оставить старые предметы гардероба для дальнейшей обработки.
Как уточнили представители Октябрьской железной дороги, собранные вещи затем доставят в центр для сортировки.
Наибольший объём текстиля собрали на Московском вокзале — 926 килограммов за одиннадцать месяцев. Балтийский вокзал принял за год 759 килограммов, а Финляндский вокзал — 513 килограммов одежды. Витебский вокзал собрал 876 килограммов, а на Ладожском вокзале зафиксировали 768 килограммов сданных вещей.
Вещи, которые сохраняют пригодный вид, планируется направлять на повторное использование. Все остальные предметы отправят на дальнейшую переработку.
Организаторы отмечают, что подобная практика позволяет уменьшить объём отходов и поддержать экологические проекты города.
Ранее зафиксированный объём собранной одежды был значительно меньше. Так, по итогам прошлого года жители Северной столицы передали на городских вокзалах 1,6 тонны ненужного текстиля.
В социальных сетях горожане оставляют одобрительные отзывы и отмечают важность подобных программ для формирования культуры ответственного потребления.
Организаторы считают, что успех этой инициативы будет способствовать дальнейшему развитию экологических проектов в Северной столице.