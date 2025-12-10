Городовой / Город / Не дворцы и не статуи: два автомобиля из коллекции «Пассажиравтотранса» получили статус памятников
Опубликовано: 10 декабря 2025 00:00
ЗИС
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В собрании компании «Пассажиравтотранс» насчитывается пять единиц транспорта, обладающих признанной историко-культурной ценностью согласно решению профильных экспертов и музея.

Два уникальных транспортных средства — грузовой АМО Ф-15 и полноприводный ЗИС-110П — теперь имеют статус памятников науки и техники Российской Федерации, сообщает телеграм-канал «Начальник транспортного цеха».

Грузовой автомобиль АМО Ф-15 является единственным на сегодняшний день автомобилем своего типа, выпущенным в 1924 году.

В 1939 году именно этот грузовик участвовал в параде, посвящённом 15-й годовщине отечественного автопрома, проехав по улицам Москвы.

Машина неоднократно проходила ремонты, однако в ней сохранено значительное количество оригинальных деталей.

Особое значение в российской истории принадлежит также автомобилю ЗИС-110П с полным приводом. Эта модель широко использовалась партийными руководителями, правительственными ведомствами и медицинскими службами, а также применялась в таксомоторных перевозках.

Три таких автомобиля были изготовлены специально для генерального секретаря Никиты Хрущёва для инспекционных поездок по сельским районам. Сегодня существует всего два таких внедорожника.

Благодаря своей уникальности эти машины вошли в коллекцию предприятия «Пассажиравтотранс», насчитывающую пять экспонатов.

Экспертный совет Ассоциации памятников науки и техники и сотрудники Политехнического музея признали эти автомобили объектами особой исторической и культурной значимости для страны.

О признании Приморского рынка на Петроградской стороне объектом регионального значения стало известно ранее.

Автор:
Юлия Аликова
