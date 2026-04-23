Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100%

Огурцы занимают особое место в сердцах дачников. Именно поэтому каждый огородник подходят к выбору сортов и гибридов очень вдумчиво. К счастью, сегодня на прилавках специализированных магазинов можно найти огромное разнообразие вариантов этой всеми любимой культуры.
Урожайный и устойчивый
Одним из неприхотливых и устойчивых представителей является "Карин F1", считает опытный агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Этот гибрид относится к раннеспелым корнишонам и обладает уникальной особенностью – он партенокарпический, то есть не требует опыления. Его можно успешно выращивать как под временными пленочными укрытиями, так и прямо под открытым небом. Растение формирует не слишком длинные плети. Плоды появляются дружно. В каждом узле может завязаться от трех до семи огурчиков.
"Если вы ищете что-то похожее на популярную "Клавдию F1", но с улучшенными характеристиками, то "Карин F1" – отличный выбор. Высаживать его можно как непосредственно в прогретую до +14 градусов почву, так и под пленку. Важно соблюдать расстояние между растениями – примерно 40 на 70 сантиметров", - отметила эксперт.
Агротехника
Выращивание этого гибрида не доставит особых хлопот. Главное – правильно подобрать место для посадки. Огурцы любят солнце, поэтому выбирайте самые освещенные участки. И, конечно же, не забывайте про регулярный и обильный полив, особенно в жаркие дни. Это залог хорошего урожая.
