Строительство Невско‑Василеостровской линии: в тоннеле между "Богатырской" и "Каменкой" приступили к укладке рельсов

Новый участок метро в Петербурге обретает форму

В Приморском районе Петербурга продолжается долгожданное строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метро.

Речь идет о ветке от «Беговой» до «Каменки» с промежуточной станцией «Богатырская».

Рабочие приступили к обустройству пути. Предстоит забетонировать почти 4 километра рельсо-шпальной решетки. Это серьезный объем, но подвижки есть уже сегодня.

Как сообщает Telegram-канал «Подземник» (18+), после того как щит «Надежда» прошел перегонный тоннель между «Богатырской» (проектное имя — «Яхтенная») и «Каменкой» («Зоопарк»), начали сооружать жесткое основание.

Цифры и факты

На отрезке между «Богатырской» и «Каменкой» уже забетонировали первые 300 метров пути.

Для сравнения: аналогичный участок между «Беговой» и «Богатырской» полностью завершили ранее. Так что линия постепенно собирается в единое целое.

Технические тонкости

В тоннеле сначала раскладывают специальные монтажные рельсы. Их крепят к маяковым опорам - это такие направляющие, по которым потом равняют всю конструкцию. А уже к этим рельсам прикрепляют железобетонные полушпалки.

Если вы живете в Приморском районе или часто туда ездите, вот вам расклад:

бетонирование пути уже идет - это не обещания, а реальные метры;

сначала сделали участок до «Богатырской», теперь доделывают до «Каменки»;

осталось смонтировать около 4 км - рукой подать по меркам метростроя.

Метро ждать долго, но когда начнут укладывать рельсы - это верный знак: дело движется. Въезд на машине в Приморский, конечно, пока еще квест, но «подземка» уже близко.

