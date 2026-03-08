Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала гибрид огурцов, который прославился неприхотливостью, устойчивостью к холодам и высокой урожайностью. Отлично себя чувствует и в теплице, и в открытом грунте. Вяжет сочные зеленцы до самых заморозков.
Описание гибрида
По словам эксперта, речь идет о гибриде "Клавдия F1". Его вывели голландские селекционеры и привезли в Россию в 90-е годы. В 1999 году гибрид был допущен к выращиванию и очень полюбился нашим огородникам. Кусты вырастают мощными, завязывают огурцы пучками, практически без пустоцветов. Опыления пчелами не требуют. Схема посадки: 70х30 сантиметров.
Огурцы "Клавдия F1" лучше сажать на хорошо освещенном участке, но можно и выращивать в условиях легкой затененности. Гибрид устойчив к большинству грибковых инфекций и стандартных заболеваний.
Урожайность
Первые огурцы появляются спустя 44-50 дней после прорастания семян. Созревают дружно, вырастают сочными, хрустящими и вкусными, в длину до 12 сантиметров и весом до 90 граммов. Не перерастают и не горчат. Могут храниться в холодильнике больше месяца. Отлично подходят как для летних салатов, так и для консервации. Урожайность достигает 10 килограммов с 1 куста.
Личный опыт дачников
Дачники оставляют о гибриде "Кладвия F1" только положительные отзывы:
"Высадила в открытый грунт во вторую волну, в конце июля. В августе ночи резко стали холодными, на урожай и не надеялась, но гибрид "Клавдия F1" не подвел и зацвел. Зеленцы снимала корнишонами, 2 раза в неделю. Вырастали ровными, вкусными и отличными для консервации".
"Поливала кусты каждый день, но иногда забывала. При этом не переживала, так как гибрид "Клавдия F1" отлично переносит засуху. В огурцах нет горечи, они вырастают с тонкой кожицей, поэтому идеально подходят для салатов. Урожай получился довольно большой. Я его пустила на заготовки. Огурчики все были как на подбор, ровненькие, плотные внутри, без пустот, хрустящие и негорькие".
