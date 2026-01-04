Не инспектор, а алгоритм: ИИ за 2025 год выявил в Петербурге свыше 2000 нарушений

В 2025 году в Санкт-Петербурге комплексы с искусственным интеллектом, работающие под названием «Городовой», выявили 2400 нарушений за год. Современные системы контролируют городское пространство, фиксируя появление граффити, незаконные наружные блоки кондиционеров на зданиях, не предназначенных для проживания, торговые киоски, борщевик, а также ещё свыше десяти видов нарушений городских правил.
По сведениям, распространённым Государственной административно-технической инспекцией, сумма выписанных штрафов за год достигла 170 миллионов рублей. Чаще всего комплексы фиксировали нарушения в Невском районе (387 случаев), Фрунзенском (289) и Красногвардейском (254). В наименьшей степени замечания касались Курортного района.
Всего в 2025 году восемь комплексов «Городовой» работали на улицах города. Из общего числа выявленных нарушений 140 эпизодов оказались вне сферы полномочий инспекции и были переданы в другие инстанции для дальнейшего рассмотрения.
