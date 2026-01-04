Городовой / Город / Не инспектор, а алгоритм: ИИ за 2025 год выявил в Петербурге свыше 2000 нарушений
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лысая гора под Петербургом: где в старину ведьмы собирались на шабаш, точное местоположение Общество
Ешь от пуза, не спи ни минуты: россияне провели тест бизнес-класса «Авроры» Общество
«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова Город
Путь к пятизначному доходу: можно ли заработать миллионы на своем авто Общество
Самые редкие имена новорождённых в Ленобласти‑2025: отгадаете хоть одно? Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Не инспектор, а алгоритм: ИИ за 2025 год выявил в Петербурге свыше 2000 нарушений

Опубликовано: 4 января 2026 21:19
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Не инспектор, а алгоритм: ИИ за 2025 год выявил в Петербурге свыше 2000 нарушений
Городовой ру

В городе внедрён нейросетевой комплекс «Городовой», который выявляет различные нарушения в городской среде, включая незаконные граффити, кондиционеры на фасадах нежилых зданий, ларьки и борщевик.

В 2025 году в Санкт-Петербурге комплексы с искусственным интеллектом, работающие под названием «Городовой», выявили 2400 нарушений за год. Современные системы контролируют городское пространство, фиксируя появление граффити, незаконные наружные блоки кондиционеров на зданиях, не предназначенных для проживания, торговые киоски, борщевик, а также ещё свыше десяти видов нарушений городских правил.

По сведениям, распространённым Государственной административно-технической инспекцией, сумма выписанных штрафов за год достигла 170 миллионов рублей. Чаще всего комплексы фиксировали нарушения в Невском районе (387 случаев), Фрунзенском (289) и Красногвардейском (254). В наименьшей степени замечания касались Курортного района.

Всего в 2025 году восемь комплексов «Городовой» работали на улицах города. Из общего числа выявленных нарушений 140 эпизодов оказались вне сферы полномочий инспекции и были переданы в другие инстанции для дальнейшего рассмотрения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью