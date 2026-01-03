Городовой / Город / Не Иван и не Мария: в Ленобласти чаще всего младенцев называют Михаилом и Софией
Опубликовано: 3 января 2026 16:42
 Проверено редакцией
Городовой ру

Иван, Василиса, Тимофей и Варвара вошли в десятку самых популярных имён года.

В Ленинградской области в 2025 году среди всех вариантов родители чаще всего выбирали для мальчиков имя Михаил, а для девочек — София. Такие сведения предоставили представители региональной администрации. Следом по популярности оказались имена Артём и Александр для мальчиков, а также Анна и Ева среди новорождённых девочек.

Кроме того, в десятке наиболее часто встречающихся имён среди родившихся мальчиков значатся Иван, Тимофей, Максим, Матвей, Роман, Лев и Дмитрий. Среди женских имён в этом списке оказались Василиса, Варвара, Мария, Виктория, Алиса и Александра. Эти тенденции отражают предпочтения родителей в текущем году.

Между тем данные по Санкт-Петербургу за прошлый год практически не изменились. Родители чаще всего давали новорождённым девочкам имя Анна, а мальчикам — Михаил. В связи с этим подобная картина наблюдается уже не первый год подряд.

Автор:
Юлия Аликова
Город
