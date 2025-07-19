Не каждый петербуржец знает: почему важно убирать за собакой

Это не просто вежливость, а вопрос экологии и здоровья.

Несколько лет назад россияне удивлялись фотографиям, на которых европейские монархи убирают за своими питомцами. Сегодня это норма — и не из-за моды на этикет, а из-за осознанности: собачьи фекалии опасны.

Во-первых, это не «удобрение», а настоящее антиудобрение. Кал хищников не насыщает почву, а отравляет её токсинами. Во-вторых, он полон паразитов, вирусов и бактерий — от сальмонеллы до яиц гельминтов.

А когда он высыхает, микрочастицы попадают в воздух — и дальше по кругу: на обувь, в нос, в воду.

Особенно опасны фекалии для других собак. Даже прививки не гарантируют полной защиты — часть инфекций передаётся через заражённую почву или прямой контакт. Один неубранный «сюрприз» может стать началом эпидемии на районе.

Всё это не отменяет банальной эстетики: кучки на тротуарах раздражают, пачкают обувь и вызывают справедливое недовольство. А ещё — портят имидж собаководов в целом.

Да, в России пока не хватает дог-боксов, урн и культуры. Но всё начинается с пакета в кармане. Бумажного или биоразлагаемого — неважно. Главное — не проходить мимо. Убирать — не «глупо» и не «стыдно». Стыдно — делать вид, что это не твоя собака.