Не корнеплод, а сахарная «бомба»: сорт свеклы с невероятно сладким вкусом — урожайность бьет рекорды

Семена этого сорта лучше приобрести заблаговременно

Рекомендуем садоводам заблаговременно позаботиться о приобретении семян. Ообенно востребованных культуры, спрос на которые возрастает в разгар сезона. В частности, советуем обратить внимание на раннеспелый сорт свеклы «Деликатесная», техническая спелость которого наступает через 90 дней после появления всходов.

Этот сорт отличается неприхотливостью в уходе и высокой устойчивостью к гнилям и другим фитозаболеваниям. Корнеплоды характеризуются правильной округлой формой, гладкой поверхностью и массой до 400 г.

Мякоть свеклы обладает насыщенным бордовым цветом, сочностью и высокими вкусовыми качествами, при этом радиальные кольца в процессе созревания не формируются.

Благодаря отличным органолептическим свойствам сорт «Деликатесная» универсален в применении: подходит для употребления в свежем виде, консервации и всех видов термической обработки.

При соблюдении надлежащих условий хранения собранный урожай сохраняет свои товарные качества в течение длительного периода.

Совет от агронома Ксении Давыдовой:

Перед закладкой на хранение свеклу не рекомендуется мыть или подвергать механической обрезке.

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