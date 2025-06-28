Не коси глаз на чужой квас: какие прохладительные напитки пили на Руси

С хлебным напитком все давно понятно, но он был не единственным.

Холодильников не было, газировки не придумали, про лимонад — ни слуху, ни духу. А жара случалась. И люди как-то спасались. Причём так вкусно, что кое-что из этого можно было бы и вернуть.

Главный старорусский напиток, конечно, квас. Но не тот, что сейчас из бочки наливают, а настоящий, хлебный, густой, терпкий. На праздники делали крепкий квас с солодом, травами, репой, свёклой и даже арбузом.

А на каждый день — более лёгкий, из ягод и берёзового сока. У каждой хозяйки был свой рецепт, особенно славились монастырские: с мёдом и пряностями. Его уважали настолько, что считали напитком с магическим эффектом — например, на свадьбе он символизировал плодородие.

Другой старорусский хит — морс. Малина, вишня, клюква, брусника — всё, что уродилось, шло в дело. Иногда просто заливали кипятком и остужали, а порой варили, как в «Домострое». Такие морсы могли храниться месяцами в подвалах.

А ещё был совершенно забытый напиток — водица, или водичка. Спелые ягоды заливали кипячёной водой и ставили на недельку настаиваться. Потом в настой добавляли немного сахара и — внимание! — каплю водки. Хранился такой напиток недолго, всего 3–4 дня, зато освежал не хуже любого лимонада.

И наконец — ставленый мёд. Без хмеля, но с ярким вкусом. Ягоды заливали водой, настаивали, добавляли мёд и чуть-чуть заквашивали на хлебе. Получалась мягкая, душистая медовая брага — чуть шипучая, слегка кисловатая, сладкая ровно настолько, чтобы хотелось ещё стаканчик.

Сегодня эти рецепты — скорее культурное наследие, чем бытовая практика. Но если летом вы вдруг решите не бежать за «Колой», а сварить себе домашний вишнёвый квас — знайте: вы не просто утоляете жажду, а прикасаетесь к тысячелетней традиции.