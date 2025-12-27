Городовой / Город / Не Москва: Петербург возглавил тревогу страны в 2025-м
Не Москва: Петербург возглавил тревогу страны в 2025-м

Опубликовано: 27 декабря 2025 15:59
Не Москва: Петербург возглавил тревогу страны в 2025-м
Не Москва: Петербург возглавил тревогу страны в 2025-м
Городовой ру

Санкт-Петербург впервые за шесть лет занял лидирующее положение по этому показателю, опередив Москву.

В нынешнем году Санкт-Петербург впервые за шесть лет обошёл столицу и стал городом с наибольшим уровнем тревожности среди крупных российских центров. Такой вывод содержится в итогах работы специалистов КРОС, определяющих индекс тревожности среди жителей страны. Главным инфоповодом стал заметный рост этого показателя у петербуржцев, который почти утроился за последние месяцы.

К неблагоприятным факторам аналитики относят положение в экономике, уменьшение доступности ипотечных программ, увеличение стоимости бензина и тарифов на такси. Кроме этих причин, отмечается влияние так называемого "эффекта Долиной", перебои с мобильным интернетом и периодическое замедление работы наиболее востребованных мессенджеров. Совокупность этих обстоятельств, по наблюдениям специалистов, и стала причиной резкого скачка показателя тревожности в городе на Неве.

Сразу вслед за Санкт-Петербургом в рейтинге располагается Москва, однако в столице наблюдается противоположная динамика: здесь уровень тревожности за год уменьшился примерно на 20 процентов. Третью строку занимает Краснодарский край, где, напротив, этот показатель удвоился. В пятёрку регионов с наиболее высоким уровнем тревожности попали Ростовская и Курская области.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
