Не мусор, а бесценное удобрение: вносим с 27 марта — орхидеи от радости круглый год цветут

Многие цветоводы предпочитают специальным удобрениям натуральные подкормки, считая такой подход более экологичным. Одна из любительниц цветов поделилась, что держит дома разные комнатные растения: орхидеи, сансевиерии, спатифиллумы, хлорофитумы. По ее словам, они не только украшают интерьер, но и очищают воздух.
Сансевиерии растут буквально сами по себе, а цветущие, особенно орхидеи, требуют больше внимания. Но благодаря правильно составленному графику подкормок все растения чувствуют себя хорошо в течение всего года.
Автор начинает вносить удобрения в конце марта (примерно с 27-го числа), когда растения выходят из состояния покоя и трогаются в рост. Уже много лет цветовод использует для корневой подкормки банановый настой — источник калия и микроэлементов, необходимых всем растениям, и в особенности орхидеям для цветения.
Весной удобрение вносят примерно раз в месяц, а в середине лета — еженедельно. Готовится подкормка просто: банан тщательно моют, чистят, кожуру заливают водой и оставляют на несколько дней отстаиваться. Затем жидкость процеживают и используют для полива. Перед применением её разбавляют водой 1:2, чтобы не получить слишком концентрированный раствор.
Еще один предложенный автором способ — измельчить кожуру в блендере до состояния порошка и вносить его в землю, но настой готовится намного проще и не уступает по эффективности.
"Мои комнатные растения обожают банановую воду, и у меня никогда не было проблем с тем, чтобы они не цвели. Хотя некоторые считают, что этот способ удобрения привлекает вредителей из-за своего слегка сладковатого запаха, мне, к счастью, никогда не приходилось сталкиваться с этой проблемой", - пишет цветовод.
Главное, о чем она предупреждает: необходимо соблюдать меру. Чрезмерный полив даже самыми полезными составами может привести к загниванию корней.
