Не мусор, а бесценное удобрение: вносим с 27 марта — орхидеи от радости круглый год цветут

Как подкормить комнатные цветы настоем банановой кожуры

Многие цветоводы предпочитают специальным удобрениям натуральные подкормки, считая такой подход более экологичным. Одна из любительниц цветов поделилась, что держит дома разные комнатные растения: орхидеи, сансевиерии, спатифиллумы, хлорофитумы. По ее словам, они не только украшают интерьер, но и очищают воздух.

Сансевиерии растут буквально сами по себе, а цветущие, особенно орхидеи, требуют больше внимания. Но благодаря правильно составленному графику подкормок все растения чувствуют себя хорошо в течение всего года.

Автор начинает вносить удобрения в конце марта (примерно с 27-го числа), когда растения выходят из состояния покоя и трогаются в рост. Уже много лет цветовод использует для корневой подкормки банановый настой — источник калия и микроэлементов, необходимых всем растениям, и в особенности орхидеям для цветения.

Весной удобрение вносят примерно раз в месяц, а в середине лета — еженедельно. Готовится подкормка просто: банан тщательно моют, чистят, кожуру заливают водой и оставляют на несколько дней отстаиваться. Затем жидкость процеживают и используют для полива. Перед применением её разбавляют водой 1:2, чтобы не получить слишком концентрированный раствор.

Еще один предложенный автором способ — измельчить кожуру в блендере до состояния порошка и вносить его в землю, но настой готовится намного проще и не уступает по эффективности.

"Мои комнатные растения обожают банановую воду, и у меня никогда не было проблем с тем, чтобы они не цвели. Хотя некоторые считают, что этот способ удобрения привлекает вредителей из-за своего слегка сладковатого запаха, мне, к счастью, никогда не приходилось сталкиваться с этой проблемой", - пишет цветовод.

Главное, о чем она предупреждает: необходимо соблюдать меру. Чрезмерный полив даже самыми полезными составами может привести к загниванию корней.

