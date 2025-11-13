Городовой / Город / Не перекроют, но зажмут: с 15 ноября капремонт Рубежного путепровода урежет движение
Не перекроют, но зажмут: с 15 ноября капремонт Рубежного путепровода урежет движение

Опубликовано: 13 ноября 2025 10:04
Завершение работ намечено на конец 2026 года.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вскоре стартует масштабная реконструкция Рубежного путепровода. Начало работ повлечёт за собой ограничение движения автомобилей и пешеходов с 15 ноября, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Предусмотрена замена всех основных элементов сооружения, включая пролёты и опоры. Процесс обновления разобьют на несколько этапов.

Сначала будут демонтированы части моста по направлению к городу, а транспорт временно отправят по оставшимся полосам.

После этого автомобили начнут ездить по только что построенному участку моста, а работы переместятся на полосу в сторону Зеленогорска.

Движение транспорта и пешеходов будет меняться по мере продвижения ремонта. Завершить капитальный ремонт объекта планируют к концу 2026 года.

Ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений дорожного движения ещё в семи районах города с середины ноября. Власти просят горожан быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Автор:
Юлия Аликова
Город
