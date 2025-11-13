Не перекроют, но зажмут: с 15 ноября капремонт Рубежного путепровода урежет движение

В Курортном районе Санкт-Петербурга вскоре стартует масштабная реконструкция Рубежного путепровода. Начало работ повлечёт за собой ограничение движения автомобилей и пешеходов с 15 ноября, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
Предусмотрена замена всех основных элементов сооружения, включая пролёты и опоры. Процесс обновления разобьют на несколько этапов.
Сначала будут демонтированы части моста по направлению к городу, а транспорт временно отправят по оставшимся полосам.
После этого автомобили начнут ездить по только что построенному участку моста, а работы переместятся на полосу в сторону Зеленогорска.
Движение транспорта и пешеходов будет меняться по мере продвижения ремонта. Завершить капитальный ремонт объекта планируют к концу 2026 года.
Ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений дорожного движения ещё в семи районах города с середины ноября. Власти просят горожан быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.