Не персик и не слива: плоды слаще меда, растет без хлопот хоть в Сибири, хоть на юге - чудо селекции

Что такое шарафуга и как ее выращивать

Шарафуга — фрукт для многих садоводов неизвестный. Но самые увлеченные дачники, среди которых и автор канала «Любимая дача. Сад и огород», уже успели его полюбить. И делятся своим опытом выращивания этой культуры.

Что такое шарафуга

Шарафуга — это гибрид, полученный от скрещивания персика, абрикоса и сливы. От сливы дерево взяло устойчивость к переменчивому климату средней полосы, а от персика и абрикоса — невероятно вкусные и сочные плоды. Другое название культуры - нектакотум.

Характеристика культуры

Высота взрослого дерева: до 3–4 метров

Морозостойкость: выдерживает устойчивые морозы до –25C и кратковременные до –30C

Самоплодность: даёт урожай без соседей-опылителей, но для повышения урожайности можно подсаживать сливу или абрикос

Устойчивость к болезням и вредителям: умеренная, требует обычных профилактических обработок

Вступление в плодоношение: с 4–5 года, максимальная отдача — после 8 лет

Автор канала делится впечатлениями о вкусе:

«Вкус у шарафуги волшебный, в нём чувствуется лёгкая кислинка, свежесть и сладость от персика с абрикосом».

Как растёт шарафуга: опыт и отзывы садоводов

По словам автора, уход за шарафугой несложный. Но взрослое дерево может достигать 3–4 метров в высоту. Размещать его лучше в уголке, защищённом от ветров — рядом со строением или забором. Освещение требуется хорошее: в тени развитие замедляется. Почва нужна нейтральная, посадочная яма хорошо заправляется компостом или перегноем.

Укрытие требуется только в первые два года после посадки. Формирует крону автор так же, как у абрикоса, а от вредителей и болезней обрабатывает весной и осенью, дополнительно — при неблагоприятных условиях.

Другие садоводы, которые уже попробовали вырастить эту культуру, рассказали о своем опыте.

Садовод из Подмосковья делится:

«Посадили 2 года назад просто полузасохший прутик, долго вымачивала в корневине, как ни странно, выжил, растёт. Две зимы пережил нормально: первую хорошо укрывала — обложила мешками с соломой, сверху надела конус из спанбонда, но и зима тогда была не холодная. Эту зиму вообще не укрывала. Морозы были, но и снега было много. Проверяли, ничего не обмерзло, а потом её всё равно на треть обрезать надо. Но до цветения и плодоношения ей, конечно, ещё далеко».

Другой садовод из Саратова уже получил урожай:

«У меня трёхлетка. Уже плодоносила. Очень вкусная! Раскидистая. Занимает много места. Пока не разберусь, как обрезать».

Сроки созревания и урожайность

У автора публикации шарафуга даёт урожай с конца августа по начало сентября. Однако сроки зависят от погодных условий региона и сорта. Если не планируется продажа урожая, автор советует не сажать больше одного дерева - плодов хватит на всю семью. Косточки от плодов отстают легко, поэтому предварительная обработка перед консервацией занимает мало времени.

На пятый год шарафуга уже дала неплохой урожай — хватило и поесть, и закрутить, и знакомым на дегустацию раздать.

