Городовой / Полезное / Забудьте про песок и перлит: самый надёжный способ размножения пеларгонии
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Забудьте про песок и перлит: самый надёжный способ размножения пеларгонии

Опубликовано: 15 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
Простой способ размножения пеларгонии.

Пеларгонию можно размножать разными способами: в песке, вермикулите, агроперлите или почвобрикетах. Однако автор Дзен-канала "Собираем урожай" рассказал об альтернативном методе, который позволяет получить крепкие корни без увядания листьев.

Что понадобится

  • Прозрачный стакан объёмом 500 мл

  • Корневин или другой стимулятор корнеобразования
  • Кипячёная вода комнатной температуры
  • Острый канцелярский нож

Как укоренить пеларгонию

  1. Подготовка воды. Вскипятите воду и остудите её до комнатной температуры. Налейте в стакан небольшое количество — примерно на высоту одного пальца.

  2. Добавление стимулятора. Всыпьте в воду щепотку корневина (примерно со спичечную головку) и тщательно размешайте до полного растворения.
  3. Подготовка черенков. Нарежьте их острым ножом, делая чистый и ровный срез без заломов. Это значительно снижает риск загнивания.
  4. Размещение в стакане. Опустите черенок в воду так, чтобы срез по возможности не касался дна. Свободное пространство способствует лучшему развитию корней, хотя для небольших черенков это не критично.
  5. Замена воды. Через 5-7 дней слейте раствор со стимулятором и долейте чистую воду без добавок — это предотвратит закисание.

Прозрачный стакан создаёт оптимальный микроклимат: влага сохраняется, а листья остаются упругими, несмотря на то, что пеларгония обычно не любит условия парника. В данном случае такой эффект оказывается идеальным.

Когда ждать результат

Уже через две недели появляются зачатки корней, а ещё через неделю растение готово к пересадке в лёгкий грунт. После этого важно обеспечить умеренный полив, так как корни, сформированные в воде, отличаются от тех, что развиваются сразу в почве.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью