Забудьте про песок и перлит: самый надёжный способ размножения пеларгонии

Пеларгонию можно размножать разными способами: в песке, вермикулите, агроперлите или почвобрикетах. Однако автор Дзен-канала "Собираем урожай" рассказал об альтернативном методе, который позволяет получить крепкие корни без увядания листьев.
Что понадобится
Прозрачный стакан объёмом 500 мл
- Корневин или другой стимулятор корнеобразования
- Кипячёная вода комнатной температуры
- Острый канцелярский нож
Как укоренить пеларгонию
Подготовка воды. Вскипятите воду и остудите её до комнатной температуры. Налейте в стакан небольшое количество — примерно на высоту одного пальца.
- Добавление стимулятора. Всыпьте в воду щепотку корневина (примерно со спичечную головку) и тщательно размешайте до полного растворения.
- Подготовка черенков. Нарежьте их острым ножом, делая чистый и ровный срез без заломов. Это значительно снижает риск загнивания.
- Размещение в стакане. Опустите черенок в воду так, чтобы срез по возможности не касался дна. Свободное пространство способствует лучшему развитию корней, хотя для небольших черенков это не критично.
- Замена воды. Через 5-7 дней слейте раствор со стимулятором и долейте чистую воду без добавок — это предотвратит закисание.
Прозрачный стакан создаёт оптимальный микроклимат: влага сохраняется, а листья остаются упругими, несмотря на то, что пеларгония обычно не любит условия парника. В данном случае такой эффект оказывается идеальным.
Когда ждать результат
Уже через две недели появляются зачатки корней, а ещё через неделю растение готово к пересадке в лёгкий грунт. После этого важно обеспечить умеренный полив, так как корни, сформированные в воде, отличаются от тех, что развиваются сразу в почве.
