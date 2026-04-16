Как добраться до райского места в Геленджике: вода чище, чем на греческих островах – ищите скрытый съезд

Где доехать до Голубой бездны в Геленджике

Многие представляют Геленджик как шумную набережную с рядами лежаков, запахом вареной кукурузы и громкой музыкой из кафе. Такой образ закрепился в сознании туристов, которые приезжают на несколько дней и не выезжают дальше пляжа.

Однако на самом деле за этой шумной открыткой скрывается совершенно другой Геленджик - дикий, живописный и почти нетронутый. Чтобы его увидеть, необходимо свернуть с проторенной туристической тропы.

Голубая бездна

В это место не возят экскурсионные автобусы и не кричат зазывалы пляжах. Дорога сюда не для ленивых: потребуется пройти по каменистым тропам, без удобных лестниц и парковок у воды.

Здесь нереально прозрачная вода, где оттенки меняются от бирюзового возле берега до темно-синего на глубине. В такие моменты кажется, что находишься не в Геленджике, а на греческих островах.

Полезный совет: лучше всего приезжать сюда в будний день и до обеда, когда солнце подсвечивает воду под определенным углом. Обязательно возьмите с собой закрытую обувь и воду, поскольку магазинов поблизости нет, сообщает "СЕМЬЯ НА ЧЕМОДАНАХ".

Как добраться до Голубой бездны из Геленджика

Дорога на машине от центра города занимает около 30 минут. Выезжайте из Геленджика в сторону Дивноморского по трассе М-4. Проезжаете Дивноморское и двигаетесь дальше к поселку Джанхот.

Примерно через 4 км после Дивноморского, прямо перед поворотом на Джанхот, сверните с асфальта на грунтовку. Там стоит указатель "Голубая бездна". Дальше - около 1 км по грунтовой дороге до импровизированной парковки.

От парковки нужно пройти по тропе примерно 500 м до моря. Примерно через 10 минут вы окажетесь у знаменитой бухты с прозрачной голубой водой, уточняет "Путевка.ком".

