Салат из колбасы, яиц и соленых огурцов: 6 простых ингредиентов и 20 минут вашего времени – и сытная закуска готова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат из колбасы, яиц и соленых огурцов: 6 простых ингредиентов и 20 минут вашего времени – и сытная закуска готова

Опубликовано: 15 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Салат из колбасы, яиц и соленых огурцов: 6 простых ингредиентов и 20 минут вашего времени – и сытная закуска готова
Салат из колбасы, яиц и соленых огурцов: 6 простых ингредиентов и 20 минут вашего времени – и сытная закуска готова
Legion-Media
Как приготовить вкусный и сытный салат – рецепт

Быстрые салаты из простых ингредиентов – настоящая находка в условиях ограниченного времени. Одним из таких рецептов поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 4 шт.;
  • варено-копченая колбаса – 200 г;
  • соленые огурцы – 2 шт.;
  • консервированная кукуруза – 200 г;
  • сухарики;
  • майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления

Поставьте яйца вариться – 7-10 минут после закипания. Охладите их, очистите и нарежьте кубиками. Колбасу и огурцы нарежьте соломкой, добавьте к ним кукурузу, затем – майонез, и перемешайте.

Прямо перед подачей посыпьте салат сухариками. Заранее добавлять их не нужно, иначе они размякнут и станут безвкусными. Также для украшения можно добавить веточку укропа.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить стейк из индейки.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью