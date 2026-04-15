Салат из колбасы, яиц и соленых огурцов: 6 простых ингредиентов и 20 минут вашего времени – и сытная закуска готова

Быстрые салаты из простых ингредиентов – настоящая находка в условиях ограниченного времени. Одним из таких рецептов поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 4 шт.;
- варено-копченая колбаса – 200 г;
- соленые огурцы – 2 шт.;
- консервированная кукуруза – 200 г;
- сухарики;
- майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления
Поставьте яйца вариться – 7-10 минут после закипания. Охладите их, очистите и нарежьте кубиками. Колбасу и огурцы нарежьте соломкой, добавьте к ним кукурузу, затем – майонез, и перемешайте.
Прямо перед подачей посыпьте салат сухариками. Заранее добавлять их не нужно, иначе они размякнут и станут безвкусными. Также для украшения можно добавить веточку укропа.
