Монумент блокады: Градсовет дал зелёный свет мемориалу Ленинградской битвы

Опубликовано: 16 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
На месте ожесточенных боев времен войны будет создан мемориальный комплекс.

В Санкт-Петербурге Градостроительный совет приступил к обсуждению эскиза и планировочных решений для Мемориала героям Ленинградской битвы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение совета по инженерным и планировочным аспектам эскизного проекта запустит следующий этап: детальное проектирование и начало строительства.

На месте боев Великой Отечественной войны появится мемориальный комплекс. Его дизайн передаст историю Ленинградской битвы: шесть Аллей Славы будут символизировать фронты сражения.

В павильонах разместят музейную экспозицию о героях и интерактивную выставку. Территория разделится на зоны, названные по основным оборонительным линиям и битвам (наземным и морским).

Главный вход с Петербургского шоссе выведет на площадь Ленинградской битвы у подножия центрального монумента. Для посетителей предусмотрены парковка и площадки для событий.

Проект памятника готов. Юридические и имущественные вопросы первой фазы решены. Изыскания на стройплощадке завершены. Планировка вписана в существующую дорожную сеть.

Комплекс станет филиалом государственного Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
