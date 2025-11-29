«Не пить!» — главный совет: когда температура напитка имеет значение

Многие сталкивались с дилеммой: допить вчерашний чай или кофе или же приготовить свежий? Особенно актуален этот вопрос для офисных работников, чьи напитки порой забываются на рабочем столе до следующего дня.

Разбираемся, действительно ли употребление остывших напитков может быть опасно для здоровья.

Что происходит с чаем за ночь?

Один из главных страхов любителей чая связан с окислением танинов, или дубильных веществ, в остывшем напитке. Однако многочисленные исследования показывают, что танины не трансформируются в опасные соединения при остывании.

Единственное, что может произойти — это изменение вкусовых качеств. Чай может стать более терпким и кислым, что объясняется продолжающимся процессом заваривания.

Как отмечается, заваренный чай безопасно хранить в холодильнике до 24 часов.

Когда кофе становится опасным?

Свежесваренный кофе остается безопасным при комнатной температуре в течение нескольких часов. Однако уже через 4-5 часов в нем начинают активно размножаться бактерии.

Если в кофе добавлено молоко, этот срок существенно сокращается — такой напиток лучше употребить в течение 2 часов или незамедлительно убрать в холодильник.

Кофе после заваривания, оставленный при комнатной температуре, представляет основную опасность именно из-за активного размножения бактерий.

Секреты холодильника: как правильно хранить напитки

Если возникает желание сохранить чай или кофе на следующий день, существуют определенные правила. Напитки следует держать в холодильнике, в закрытой посуде.

Важно помнить, что даже в холодильнике не рекомендуется хранить их более 24 часов. Напитки с молоком, как уже упоминалось, требуют особого внимания и должны быть употреблены в течение суток.

При комнатной температуре чай и кофе не следует оставлять дольше 2-3 часов.

Мифы о холодных напитках

Существует заблуждение, будто холодный кофе вреден для желудка. На самом деле, температура напитка никак не влияет на его воздействие на пищеварительную систему.

Более того, некоторые люди отмечают, что именно холодный кофе переносится ими лучше, так как в нем содержится меньше кислот. Таким образом, холодный кофе не вызывает проблем с желудком.

Когда действительно стоит беспокоиться

Существуют явные признаки того, что от вчерашнего напитка лучше отказаться. К ним относятся: появление пленки на поверхности, необычный или неприятный запах, пятна или разводы на стенках чашки, а также видимые признаки плесени.

В большинстве случаев вчерашние чай и кофе остаются безопасными, если они хранились правильно. Главная опасность кроется не в химических изменениях, а в размножении бактерий при неправильном хранении.

Если напиток простоял всю ночь при комнатной температуре, разумнее приготовить свежий.