Городовой / Город / Ошибка, которая стоит миллионов: 2 улицы в Петербурге названы неправильно – и никто не может это исправить
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лысая гора под Петербургом: где в старину ведьмы собирались на шабаш, точное местоположение Общество
Ешь от пуза, не спи ни минуты: россияне провели тест бизнес-класса «Авроры» Общество
«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова Город
Путь к пятизначному доходу: можно ли заработать миллионы на своем авто Общество
Самые редкие имена новорождённых в Ленобласти‑2025: отгадаете хоть одно? Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Ошибка, которая стоит миллионов: 2 улицы в Петербурге названы неправильно – и никто не может это исправить

Опубликовано: 4 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Петербург
Ошибка, которая стоит миллионов: 2 улицы в Петербурге названы неправильно – и никто не может это исправить
globallookpress/ NGYNA

Когда опечатка становится историей города.

В Сосновой Поляне улица Тамбасова хранит ошибку с 1964 года — тогда Алтайскую улицу переименовали в честь моряка-балтийца Ивана Томбасова, героя обороны Ленинграда.

Архивы Балтийского флота и ЗАГС Красноярского края подтверждают: фамилия пишется через «О», родился он в 1922-м в хакасском селе Очуры.

Битва за исправление

Инициатива поправить опечатку всплыла в «Санкт-Петербургских ведомостях». Общественный совет Красносельского района сначала сопротивлялся — мол, в 1964-м ошибок не бывало.

Но администрация вернулась к вопросу, согласовав переименование Тамбасова в Томбасова. Заодно вспомнили переулок Щуппа в Красном Селе — он должен зваться Шуппой, по имени матроса-большевика.

Отложенный вердикт комиссии

Топонимическая комиссия рассмотрела примеры, отметив прецеденты:

«Подобным образом было скорректировано наименование переулка Лодыгина в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ранее закрепившееся в некорректной форме «переулок Ладыгина», а также наименование Новобелицкой улицы в Красносельском районе Санкт-Петербурга, присвоенное в некорректной форме «Новобелецкая улица»».

Однако решение отложили, а Щуппу и вовсе не тронули.

Другие аномалии на карте

В Приморском районе Торжковская улица устарела — от Торжка теперь «торжокский», как в названии Торжокского округа с 1963-го.

Рузовская у Витебского вокзала несёт суффикс -ов-, хотя подмосковная Руза известна с 1781-го.

Современный казус — Опольский переулок в Красном Селе: протокол ссылается на посёлок Ополье Кингисеппского района, но там Опольевское поселение, опольевцы и опольевское кладбище.

Железнодорожные курьёзы

Ошибки мигрируют на станции: Приветненское обслуживает посёлок Приветнинское Выборгского района, Тарковичи — Торковичи Лужского.

Октябрьская железная дорога не инициирует перемены, но советует:

«Первым шагом к решению вопроса о переименовании железнодорожных станций Приветненское и Тарковичи может стать обращение в адрес Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

В 2022-м на Лазоревке в Выборге обновили таблички на «Лазаревка» — в честь героя войны Владимира Лазарева.

Официально же процесс тянется:

«В целях переименования… направлено соответствующее обращение в субъект РФ от 7 ноября 2025 года».

Топонимика Петербурга полна неувязок — от архивных опечаток до лингвистических сдвигов. Комиссия медлит, но прецеденты дают надежду.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью