Ошибка, которая стоит миллионов: 2 улицы в Петербурге названы неправильно – и никто не может это исправить

В Сосновой Поляне улица Тамбасова хранит ошибку с 1964 года — тогда Алтайскую улицу переименовали в честь моряка-балтийца Ивана Томбасова, героя обороны Ленинграда.
Архивы Балтийского флота и ЗАГС Красноярского края подтверждают: фамилия пишется через «О», родился он в 1922-м в хакасском селе Очуры.
Битва за исправление
Инициатива поправить опечатку всплыла в «Санкт-Петербургских ведомостях». Общественный совет Красносельского района сначала сопротивлялся — мол, в 1964-м ошибок не бывало.
Но администрация вернулась к вопросу, согласовав переименование Тамбасова в Томбасова. Заодно вспомнили переулок Щуппа в Красном Селе — он должен зваться Шуппой, по имени матроса-большевика.
Отложенный вердикт комиссии
Топонимическая комиссия рассмотрела примеры, отметив прецеденты:
«Подобным образом было скорректировано наименование переулка Лодыгина в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ранее закрепившееся в некорректной форме «переулок Ладыгина», а также наименование Новобелицкой улицы в Красносельском районе Санкт-Петербурга, присвоенное в некорректной форме «Новобелецкая улица»».
Однако решение отложили, а Щуппу и вовсе не тронули.
Другие аномалии на карте
В Приморском районе Торжковская улица устарела — от Торжка теперь «торжокский», как в названии Торжокского округа с 1963-го.
Рузовская у Витебского вокзала несёт суффикс -ов-, хотя подмосковная Руза известна с 1781-го.
Современный казус — Опольский переулок в Красном Селе: протокол ссылается на посёлок Ополье Кингисеппского района, но там Опольевское поселение, опольевцы и опольевское кладбище.
Железнодорожные курьёзы
Ошибки мигрируют на станции: Приветненское обслуживает посёлок Приветнинское Выборгского района, Тарковичи — Торковичи Лужского.
Октябрьская железная дорога не инициирует перемены, но советует:
«Первым шагом к решению вопроса о переименовании железнодорожных станций Приветненское и Тарковичи может стать обращение в адрес Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
В 2022-м на Лазоревке в Выборге обновили таблички на «Лазаревка» — в честь героя войны Владимира Лазарева.
Официально же процесс тянется:
«В целях переименования… направлено соответствующее обращение в субъект РФ от 7 ноября 2025 года».
Топонимика Петербурга полна неувязок — от архивных опечаток до лингвистических сдвигов. Комиссия медлит, но прецеденты дают надежду.
