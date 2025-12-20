Городовой / Город / Не просто базар: Беглов назвал Рождественскую ярмарку важной частью городской культуры
Тайны Зимней канавки: место, где грань между мирами истончается
Сирена смолкла, а кулаки — нет: СКА и «Спартак» подрались после матча
Какой билет купить в Екатерининский дворец: гид по трем маршрутам
Вместо осуждения — защита: в Госдуме призвали вступиться за петербургскую учительницу, подозреваемую в насилии
Порфировая ваза в Летнем саду: подарок мира, который однажды раскололся надвое
Не просто базар: Беглов назвал Рождественскую ярмарку важной частью городской культуры

Опубликовано: 20 декабря 2025 21:48
Мэр сообщил, что её работа продлится до середины января.

В этот уикенд глава города Александр Беглов вместе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским побывали на двух центральных площадях рождественской ярмарки, расположенных на Манежной и Дворцовой площадях. Представители властей отмечают, что в нынешнем году этот проект отмечает двухдесятилетний юбилей и за прошедшие годы стал постоянным элементом городской новогодней программы. К круглой дате организаторы подготовили новую концепцию под названием «Традиции сквозь века — тепло в каждом сердце».

Губернатор напомнил, что ярмарка — это уже часть культурной жизни Петербурга: яркие мероприятия проходят на трёх центральных площадях, а главная из них — Манежная. Там развернули пространство, оформленное в духе древнерусского городища. Беглов сообщил: «В прошлом году на ярмарку пришло полтора миллиона человек. Жители города попросили продлить её работу, поэтому она будет открыта до 15 января. Как и знаменитая паровая карусель — это наш бренд».

Посетители ярмарки могут познакомиться с товарами и ремесленными изделиями, которые привезли представители девятнадцати российских регионов. Продукция создавалась специально с учётом рождественской тематики. Торговые ряды традиционно пользуются популярностью среди горожан и гостей Петербурга.

Юлия Аликова
Город
