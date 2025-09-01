Не ради красоты: зачем по краям на стеклах в автобусах нарисованы черные точки

Эти крошечные черные точки на стеклах автомобилей, электричек и пассажирских вагонов — вовсе не декоративный элемент, а важная деталь конструкции, без которой стекло просто не прослужило бы долго.
Правильное название этих точек — фритты. Это слой керамической краски, нанесенной на стекло и закрепленной при высокой температуре. После запекания она становится несмываемой и выполняет сразу несколько функций.
Главная из них — защита полиуретанового герметика, которым стекло приклеивается к кузову или рамке. Современные стекла в автомобилях и вагонах почти всегда не вставляются в резиновый уплотнитель, как раньше, а именно приклеиваются.
Полиуретан обеспечивает прочное удержание и герметичность, но у него есть слабое место — он разрушается под воздействием прямых солнечных лучей. Фритты создают своеобразный "щит" от ультрафиолета и продлевают срок службы креплений.
Есть и другая важная причина: шероховатая поверхность керамической краски лучше сцепляется с герметиком, чем идеально гладкое стекло. Это повышает надежность всей конструкции.
И, наконец, эстетика. Под черной рамкой скрывается слой герметика, который часто наносится неравномерно. Чтобы он не был заметен и не портил вид, делают сплошную черную окантовку и плавный градиент из точек — переход к прозрачному стеклу выглядит аккуратнее и гармоничнее.
Итак, эти точки — не украшение, а инженерное решение, которое одновременно защищает, усиливает и делает стекло визуально опрятным.