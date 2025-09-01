Городовой / Общество / Не ради красоты: зачем по краям на стеклах в автобусах нарисованы черные точки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Не ради красоты: зачем по краям на стеклах в автобусах нарисованы черные точки

Опубликовано: 1 сентября 2025 09:29
черные точки на стекле
Не ради красоты: зачем по краям на стеклах в автобусах нарисованы черные точки
Фото: Городовой.ру

От них есть ощутимая польза.

Эти крошечные черные точки на стеклах автомобилей, электричек и пассажирских вагонов — вовсе не декоративный элемент, а важная деталь конструкции, без которой стекло просто не прослужило бы долго.

Правильное название этих точек — фритты. Это слой керамической краски, нанесенной на стекло и закрепленной при высокой температуре. После запекания она становится несмываемой и выполняет сразу несколько функций.

Главная из них — защита полиуретанового герметика, которым стекло приклеивается к кузову или рамке. Современные стекла в автомобилях и вагонах почти всегда не вставляются в резиновый уплотнитель, как раньше, а именно приклеиваются.

Полиуретан обеспечивает прочное удержание и герметичность, но у него есть слабое место — он разрушается под воздействием прямых солнечных лучей. Фритты создают своеобразный "щит" от ультрафиолета и продлевают срок службы креплений.

Есть и другая важная причина: шероховатая поверхность керамической краски лучше сцепляется с герметиком, чем идеально гладкое стекло. Это повышает надежность всей конструкции.

И, наконец, эстетика. Под черной рамкой скрывается слой герметика, который часто наносится неравномерно. Чтобы он не был заметен и не портил вид, делают сплошную черную окантовку и плавный градиент из точек — переход к прозрачному стеклу выглядит аккуратнее и гармоничнее.

Итак, эти точки — не украшение, а инженерное решение, которое одновременно защищает, усиливает и делает стекло визуально опрятным.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще