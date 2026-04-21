Не разваренное месиво, а хрустящие ароматные овощи – как готовят брокколи британские повара

Брокколи - продукт насколько полезный, настолько же и малоаппетитный. Но только если его неправильно приготовить. У многих домашних кулинаров капуста получается мягкой, безвкусной и разваристой. Автор кулинарных книг Пунита Чхитвал-Варма уверена: готовить брокколи в кастрюле - плохая идея для вкуса и пользы.
Почему брокколи не нужно варить
Когда вы бросаете соцветия в кипящую воду, происходят две вещи, объясняет повар:
Во-первых, витамины и минералы уходят в воду, а затем в раковину.
Во-вторых, переваренная брокколи превращается в кашу и становится малоаппетитной. Пунита Чхитвал-Варма советует британцам обжаривать капусту.
Как приготовить брокколи вкусно
Вместо кастрюли с водой берём сковороду с маслом. Небольшое количество жиров делает брокколи хрустящей, придаёт ореховый вкус. Переводит капусту из категории просто полезного блюда во вкусное.
Вам понадобится:
- 1 кочан брокколи
- 1 чайная ложка оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 2–3 столовые ложки воды
- соль по вкусу
- (по желанию) перец чили, семена тмина или лимонный сок
Как готовить:
Налейте масло на сковороду и разогрейте на среднем огне.
Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте около 2 минут до появления аромата.
Вымойте брокколи и нарежьте на небольшие соцветия.
Высыпьте брокколи на сковороду, посолите. Обжаривайте 2–4 минуты, пока соцветия не станут ярко-зелёными и не подрумянятся.
Добавьте немного воды (буквально 2–3 ложки), накройте крышкой и подождите 1 минуту.
Снимите крышку, дайте лишней влаге испариться и подавайте.
Капуста получается хрустящей, ароматной, с золотистыми поджаристыми краями. Даже дети уплетают за обе щеки.
