Чемпионат во время блокады Ленинграда: самые интересные события из истории «Петровского»

Гид рассказала об истории петербургского стадиона "Петровский"

Стадион «Петровский» — известный спортивный комплекс в Санкт-Петербурге, расположенный на Петровском острове. С виду стадион кажется вполне обычным, будничным, сдержанным, без помпезного антуража, но мало кто знает, какая богатая история прячется за его стенами. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказала, какие события выпали на долю "Петровского".

Первое здание стадиона построили в 1924–1925 годах и было оно тогда деревянным. Объект назвали именем В. И. Ленина. В те годы идея массового спорта только начинала оформляться, и такие пространства воспринимались как нечто новое. Здесь собирались зрители, проходили соревнования, формировалась новая культура, поэтому вскоре стало понятно, что пространство нужно расширять.

В 1933 году стадион реконструировали по проекту И. Г. Лангбарда. Теперь трибуны вмещали до 25 тысяч человек. Здесь же провели и первую международную встречу с командой из Турции - один из знаковых матчей.

Но самая неожиданная глава этой истории связана не с архитектурой и не с футболом. В период блокады Ленинграда деревянные конструкции стадиона были частично разрушены, но ни это, ни угнетающая атмосфера города не помешали провести в сентябре 1942 года городской чемпионат по лёгкой атлетике. Участниками состязаний стали 262 спортсмена. Сложно представить, как это выглядело.

"Город, живущий на пределе. И стадион, на котором снова появляются люди. Не зрители в привычном смысле - а участники, которые продолжают движение, несмотря ни на что", - рассуждает Валерия.

Современное здание появилось в 1957–1961 годах. Теперь это основательный каменный объект, рассчитанный на долгую жизнь, но свою загадочную сдержанность и спокойный, лаконичный внешний вид он сохраняет и по сей день.

