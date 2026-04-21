Метро с нюансами: где откроют выходы на «Знаменской», «Суворовской» и «Театральной»

Строительство метро в Северной столице — самая горячая тема.

В Петербурге снова обсуждают новую часть коричневой линии метро. Речь идет об участке от «Каретной» до «Суворовской» и дальше к «Полюстровскому проспекту».

По информации "Фонтанки", на большинстве станций хотят сделать по два вестибюля. Но у «Лиговского проспекта-2» будет только один — зато с выходами и на проспект, и к терминалу ВСМ.

Где будут выходы

У «Знаменской» запланированы два вестибюля. Их хотят разместить прямо перед вокзалом, рядом с «Галереей». Эта станция станет пересадочной на «Маяковскую» и «Площадь Восстания».

У «Суворовской» тоже намечены два выхода. Один — на Тульской улице, второй — на углу Кирочной и Новгородской.

После этого тоннели уйдут под Неву. На правом берегу появится «Полюстровский проспект» с двумя вестибюлями на перекрестках Пискаревского с Полюстровским и Пискаревского с Металлистов.

Что спорят о «Театральной»

Отдельная история — станция «Театральная». С ней долго не могли определиться, и варианты выходов менялись не раз.

Раньше среди самых удобных точек называли подземный вестибюль на Театральной площади и наземный выход на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте.

Позже появились другие данные: один из вестибюлей могут сделать на месте бассейна НГУ физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафта.

Также сообщалось, что «Театральная» получит два выхода, один из которых планируют у Мариинского театра, а второй — на улице Декабристов.

Почему это важно

Для города это не просто новые точки на схеме. Такие вестибюли решают сразу несколько задач: дают удобный доступ к метро, разгружают центр и помогают связать новые станции с вокзалами, пересадками и будущими транспортными узлами.

Еще один важный момент — часть станций могут строить поэтапно. То есть сначала запустить участок, а потом уже доделывать наклонные ходы и выходы. Такой подход уже обсуждали для «Знаменской».