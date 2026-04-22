1 стакан овсянки и яблоко – и через 7 минут вкусный завтрак готов: улетает за стола моментально
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 стакан овсянки и яблоко – и через 7 минут вкусный завтрак готов: улетает за стола моментально

Опубликовано: 22 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Простой рецепт вкусного завтрака 

Утром очень часто нет времени готовить что-то сложное, а подкрепиться и накормить домашних необходимо. На этот случай под рукой всегда должен быть простой и быстрый рецепт вкусного завтрака, одним из которых поделилась кулинарный блогер, автор Дзен-канала "Готовим вкусно" (18+).

Что потребуется:

  • овсянка или овсяные хлопья – 1 стакан;
  • яблоко – 2 шт. или 250 граммов;
  • яйцо – 2 шт.;
  • молоко комнатной температуры – 300 миллилитров;
  • соль – 1 щепотка;
  • подсолнечное масло без запаха – 2 столовые ложки.

Как приготовить:

Первым делом высыпаем в глубокую миску овсяные хлопья, добавляем молоко и всыпаем соль. Все перемешиваем и оставляем на пару минут, чтобы овсянка набухла. Затем отправляем получившуюся смесь в блендер и перебиваем все до однородности.

Яблоки очищаем от кожицы, убираем сердцевину и натираем мякоть на мелкой терке. Тертое яблоко добавляем к овсяному тесту, перемешиваем и вливаем рафинированное подсолнечное масло. Сюда же вбиваем яйцо и снова все перемешиваем.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выливаем яблочно-овсяное тесто в форме лепешки или оладий и обжариваем все с обеих сторон до золотистости. Если сделать лепешку чересчур большой, то ее будет неудобно переворачивать. Готовый завтрак подаем к столу со сметаной.

Ранее мы поделились рецептом еще одного завтрака из овсянки: не каша и не блины.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью