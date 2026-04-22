1 стакан овсянки и яблоко – и через 7 минут вкусный завтрак готов: улетает за стола моментально

Утром очень часто нет времени готовить что-то сложное, а подкрепиться и накормить домашних необходимо. На этот случай под рукой всегда должен быть простой и быстрый рецепт вкусного завтрака, одним из которых поделилась кулинарный блогер, автор Дзен-канала "Готовим вкусно" (18+).
Что потребуется:
- овсянка или овсяные хлопья – 1 стакан;
- яблоко – 2 шт. или 250 граммов;
- яйцо – 2 шт.;
- молоко комнатной температуры – 300 миллилитров;
- соль – 1 щепотка;
- подсолнечное масло без запаха – 2 столовые ложки.
Как приготовить:
Первым делом высыпаем в глубокую миску овсяные хлопья, добавляем молоко и всыпаем соль. Все перемешиваем и оставляем на пару минут, чтобы овсянка набухла. Затем отправляем получившуюся смесь в блендер и перебиваем все до однородности.
Яблоки очищаем от кожицы, убираем сердцевину и натираем мякоть на мелкой терке. Тертое яблоко добавляем к овсяному тесту, перемешиваем и вливаем рафинированное подсолнечное масло. Сюда же вбиваем яйцо и снова все перемешиваем.
Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выливаем яблочно-овсяное тесто в форме лепешки или оладий и обжариваем все с обеих сторон до золотистости. Если сделать лепешку чересчур большой, то ее будет неудобно переворачивать. Готовый завтрак подаем к столу со сметаной.
