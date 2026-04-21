Тёплый, сухой и почти рекордный: апрель в Петербурге выдался щедрым на солнце

Опубликовано: 21 апреля 2026 23:41
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Но грядущее похолодание испортит картину.

Первые 20 дней апреля в Петербурге выдались на редкость тёплыми и сухими. Но к концу месяца погода начнёт меняться, и весна уже не будет такой уверенной.

Что было в начале месяца

Апрель стартовал очень бодро. По данным главного синоптика Александра Колесова, первая половина месяца оказалась заметно теплее обычного, а солнце светило чаще нормы.

Если смотреть на первые две декады целиком, средняя температура составила +6,2 градуса. Это пятое место за всю историю наблюдений.

Осадков тоже было мало. За 20 дней выпало всего около 24% от месячной нормы.
Солнце, наоборот, порадовало: его было примерно 84% от обычного апрельского показателя.

Такой апрель уже можно назвать почти рекордным. Но до абсолютных максимумов он всё же не дотянул.
Колесов отмечает, что в XXI веке похожий результат был только в 2010 году.

Для петербуржцев это значит одно: весна пока шла по приятному сценарию. Но расслабляться рано. Погода в городе быстро умеет менять настроение.

Что ждёт дальше

Петербурге ожидает похолодание. Температура уже не будет такой высокой, как в первые недели месяца.

По прогнозу, в конце апреля днём воздух чаще будет держаться в районе +8…+10 градусов, а местами может быть и прохладнее.

Это значит, что к майским прогулкам лучше заранее вернуть в гардероб куртку, ветровку и тёплую обувь.

Автор:
Юлия Аликова
