Мудрые хозяйки жидкость из-под ананасов не сливают: готовят с ней шикарную свинину

Часто сироп из-под консервированных ананасов либо просто выливают, либо выпивают как сок. И не все знают, что с его помощью можно приготовить сочное пикантное мясо.

Вам понадобятся:

свиная шейка — 350–400 г,

ананасовый сироп — 1 банка,

соевый соус — 1⁄3 стакана,

соль и перец — по вкусу.

Мясо нарежьте на бруски среднего размера. Смешайте ананасовый сироп и соевый соус. При желании добавьте специи.

Залейте свинину готовым маринадом. Накройте мясо пленкой или крышкой и дайте ему настояться в течение часа. Можно даже убрать свинину в холодильник на ночь, так она станет еще сочнее и ароматнее.

Затем обжарьте куски на сковороде до готовности. На каждую сторону в среднем достаточно трех минут, отмечает портал «Гастрономъ». Приятного аппетита!

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