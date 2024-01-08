Не снимайте шторы, чтобы очистить от шерсти: вот как очистить текстиль за пару движений

Как очистить шторы от шерсти, не снимая с карниза

Шерсть от любимых питомцев со временем оказывается повсюду. Страдают не только ковры и диваны, но также и шторы. Хорошая новость в том, что очистить их до идеального состояния можно, не снимая с карниза.

Водить по занавескам пылесосом бесполезно. Мелкие волоски могут застрять в ткани так, что никакая тяга их оттуда не вытащит. Поэтому вооружитесь резиновыми перчатками и ненужным лаком для волос.

Опрыскайте руки средством и пройдитесь по ткани. Шерсть будет отлично прилипать. Повторяйте процедуру, пока не станете довольны результатом. Весь процесс займет считаные минуты, передает Telegram-канал «Современная хозяйка».

Источник фото: Изображение от Maria Orlova на Unsplash