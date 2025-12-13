Не спешите паковать чемоданы: «Оман Эйр» начнёт летать из Петербурга лишь в 2026 году

В 2026 году ожидается появление новых рейсов, которые соединят Петербург с султанатом Оман. Оманская авиакомпания рассматривает возможность расширения деятельности в России и намерена развивать сеть маршрутов в стране. Этот шаг призван укрепить позиции Oman Air на российском направлении.
По информации пресс-службы Росавиации, перевозчик уже обеспечил прямые перелеты между Россией и Оманом в зимний период 2025–2026 годов. В настоящее время регулярное воздушное сообщение поддерживает только Oman Air. При этом отмечается, что спрос на полёты в Оман среди российских граждан продолжает увеличиваться, несмотря на присутствие других направлений стран Аравийского полуострова.
Среди планов на следующий год — повышение частоты рейсов в Москву, а также расширение маршрутной сети за счет запуска новых линий в Екатеринбург, Сочи и Петербург. В Росавиации подчёркивают, что это позволит удовлетворить растущий интерес пассажиров к султанату.