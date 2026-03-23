Не свекла, а деликатес: хранится весь год сочной и свежей - с грядки 5 ведер корнеплодов

Столовая свекла – культура, которая при правильном подходе к хранению не доставляет дачникам много хлопот. Чтобы сохранить ее свежей, сочной и без повреждений до следующего урожая, важно уделить внимание нескольким моментам. Прежде всего, стоит выбирать сорта, которые отличаются хорошей лежкостью и сохраняют привлекательный внешний вид.
Одним из таких сортов является "Ренова", считает эксперт портала "Дачные делишки". Это позднеспелая столовая свекла салатного типа, прекрасно подходящая как для употребления сразу, так и для длительного хранения. Корнеплоды у нее цилиндрической формы, достигают 15 см в длину и весят до 350 граммов. Цвет у "Реновы" насыщенно-красный. Этот сорт отличается устойчивостью к различным заболеваниям. От посадки до сбора урожая проходит примерно 125-130 дней.
Как правильно убрать корнеплоды
"Ренову" необходимо убирать в сухую погоду, аккуратно, стараясь не повредить кожицу, так как любые царапины и порезы становятся воротами для инфекций и значительно сокращают срок хранения. После выкопки корнеплоды очистите от земли, но не мойте. Ботву обрежьте, оставляя небольшой черешок длиной около 1-2 см, чтобы предотвратить испарение влаги из корнеплода. Важно не обрезать ботву слишком коротко, чтобы не повредить точку роста, иначе свекла может начать прорастать.
Личный опыт дачника
"Мне нравится этот сорт! При выращивании хлопот не доставляет. Хранится весь год, до следующего урожая. Вкусовые качества отменные. Рекомендую", - поделилась Анна из Нижнего Новгорода.
Ранее портал "Городовой" рассказал про устойчивый сорт картофеля для холодного и сырого лета.