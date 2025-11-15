Не только Чижик-Пыжик: 6 крошечных памятников Петербурга, которые не замечают даже местные

От бегемотихи во дворе филфака до кота-спасателя на Малой Садовой.

В Петербурге есть памятники, ради которых не нужно стоять в очереди. Их можно не заметить, если не знать, куда смотреть. Но именно эти мини-скульптуры создают то самое петербургское ощущение — когда в каменном городе вдруг встречается кусочек тепла и иронии.

Чижик-Пыжик, 11 см

Самый известный мини-герой Фонтанки сидит у стен бывшего Императорского училища правоведения. Птица весит почти 5 кг — как средний кот, и пережила не одно похищение.

Котёнок Фунтик, 15 см

Возле музея «Республика кошек» на улице Якубовича стоит скульптура в честь спасённой кошки Маши. Теперь бронзовый Фунтик напоминает, что уличным животным тоже нужна забота.

Кот Елисей и кошка Василиса, 33 и 37 см

На фасадах домов Малой Садовой можно увидеть двух легендарных блокадных спасителей Ленинграда. Елисей и Василиса охраняют город от крыс и приносят удачу тем, кто попадёт в них монетой.

Бегемотиха Тоня, 35 см

Во дворе филфака СПбГУ на Университетской набережной прячется Тоня — бронзовая бегемотиха с добрым взглядом. Рядом — улитка, символ медленного, но верного пути к счастью.

Заяц на Петропавловке, 58 см

Пожалуй, самый фотографируемый зверь города. По легенде, заяц спасся во время наводнения, запрыгнув на сапог Петра I. Сегодня он встречает всех, кто идёт к крепости по Иоанновскому мосту.

Пёс Гаврюша, 60 см

Добродушная дворняга с улицы Правды когда-то «жил» на Малой Садовой. Теперь у него новый адрес — и своя репутация: жители считают, что прикосновение к его носу приносит спокойствие.

В этих скульптурах — не бронза, а петербургский характер: немного грусти, немного юмора и вера в то, что чудеса могут быть крошечными.