Не только Москва и Питер: Где отдыхают российские туристы - Топ-10 популярных маршрутов в РФ

Опубликовано: 15 марта 2026 01:37
 Проверено редакцией
Информация для планирующих поездку.

Планируя маршрут на отпуск многие российские туристы выбирают отечественные направления, в последние годы на рынке внутреннего туризма в стране наблюдается существенный подъём.

О популярных российских маршрутах рассказывают на профильном портале о туризме "Турпром".

Это не только Москва и Питер, хотя эти города, несомненно, в списке лидеров. Эксперты собрали данные аналитики за прошедший 2025 год и пришли к интересным выводам. Некоторые города из списка сдали позиции по количеству посетивших их туристов, другие, наоборот, поднялись по лестнице популярности.

Москва остаётся безусловным лидером, на этот город приходится более 14 процентов от всех туристов по России. Чуть менее - у Московской области, где также есть что посмотреть, - 13,9%.

Петербург по праву занял 3 строчку рейтинга за 2025 год, но с сильным отрывом от 2 первых мест, на этот город пришлось 6,5 % всех туристов по России. Ленинградская область - на 5 строчке с 4,3%.

На 4 место вырвался Краснодарский край, где россияне традиционно проводят летний отпуск, 6,4 процента от турпотока по Российской Федерации.

Далее в списке расположились Татарстан и Свердловская область, набравшие 2,4 и 2,3% соответственно. Замыкают список лидеров Ростовская и Нижегородская области, немного не дотянувшие до 2 процентов от всего турпотока по России за 2025 года.

При этом Ленинградская область показала существенный рост, аж на 76%, Также поднялись в рейтинге Москва и Свердловская область, показав увеличение турпотока на 71 и 69%, данные взяты для сравнения с 2021 годом

Марина Котова
