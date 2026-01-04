Не только наряд: стилисты раскрыли, как на Рождество блистать и образом, и сервировкой стола

После того как новогоднее угощение осталось позади, многие начинают готовиться к предстоящему празднованию Рождества. Выбор наряда и украшение дома приобретают особое значение в это время. Эксперты в области моды делятся актуальными советами, как создать гармоничный праздничный образ и оформить интерьер.
В этом году дизайнеры рекомендуют избегать излишней скромности: смело добавляйте яркие оттенки и блеск, но не забывайте об умеренности. Если одежда отличается насыщенными красками или выделяется необычным фасоном, лучше остановиться на сдержанных украшениях. Макияж советуют строить вокруг одного выразительного элемента.
Для семейного ужина на Рождество подходят цвета глубокого изумруда, сапфира, рубина или бургунди. Тем, кто предпочитает классику, можно выбрать простое чёрное платье, украсив его интересными деталями: вышивкой, вырезами, кристаллами или необычными рукавами. Такой вариант сохраняет универсальность и вместе с тем выглядит торжественно.
Не меньше внимания стоит уделить сервировке стола. Оригинальные идеи приветствуются даже в выборе скатертей и салфеток: кремовые цвета гармонируют с бордовыми дорожками и золотым декором на фарфоровой посуде, а тематические фигурки дополнят атмосферу. Важную роль играют и аксессуары прошлого: старинные бокалы или вазы придадут сервировке характер и подчеркнут индивидуальность хозяйки.
Многие делятся своими решениями и вдохновением в соцсетях, публикуя фотографии праздничных образов и украшенных домов. Значительная часть внимания сосредоточена не только на моде, но и на деталях оформления жилища. Всё это способствует созданию неповторимого праздничного настроения.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».