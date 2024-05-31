Не только рост и голливудская внешность: 10 требований к стюардессам, о которых все молчат

Профессия стюардессы очень романтизирована, но она считается одной из самых тяжелых в мире. Постоянные перегрузки, отсутствие семьи, болезни — это далеко не весь список минусов, с которыми сталкиваются бортпроводницы. Но почему девушки так рьяно мечтают работать с пилотами? И каким требованиям персонал женского пола должен соответствовать? Основных пунктов 10.

Как было раньше

В 60-е годы от стюардесс хотели практически невозможного. Девушки должны были быть стройными, высокими, красивыми. При достижении 32 лет, наборе веса или замужестве их нещадно увольняли. Под одеждой они должны были носить специальные утягивающие пояса, чтобы фигура выглядела как песочные часы. К счастью, сейчас правила немного ослабли, но планка все равно высока.

Как сейчас

Супермоделью уже быть необязательно. Рост стюардесс не должен быть ниже 160 сантиметров, а при вытянутой вверх руке она должна дотягиваться до верхних полок, чтобы помогать пассажирам с багажом. Возраст от 18 и примерно до 30 лет.

Источник фото: Legion-Media

У стюардессы должно быть 100%-ное зрение. Если это не так, то носить нужно линзы, а не очки. Также у бортпроводницы должны быть красивые и ровные зубы. Если девушка лишится одного из них, то на рейс ее точно не допустят. Татуировок, если они имеются, видно быть не должно.

Волосы должны быть ухожены и натурального оттенка. Никаких отросших корней, дред или косичек. Также по правилам локоны не должны касаться воротниковой зоны, поэтому все работники на борту носят пучки. Маникюр классический, бежевый либо френч. Никаких длинных ногтей, естественно.

Что касается макияжа, то он должен быть нюдовым, но в то же время видным. Красную помаду многие стюардессы наносят не просто так. Во время шума или давки читать по таким губам намного проще. Это уже вопрос не красоты, а безопасности людей в салоне.

Источник фото: Legion-Media

Еще одно странное правило: в аэропорту работницы авиакомпаний обязаны ходить исключительно на каблуках. Это повышает их рейтинги. В салоне девушкам разрешают переобуться и сменить неудобную обувь.

Что касается аксессуаров, то разрешаются небольшие серьги, обручальное кольцо и часы. Без них в салон стюардессу точно не пустят. Это тоже ради безопасности пассажиров. Если случится беда, то эвакуировать народ нужно за 90 секунд.

В целом сейчас к внешнему виду бортпроводниц уже не такие жесткие требования. Некоторые авиакомпании разрешают носить дамам брюки, кто-то работает с цветными волосами и пирсингом. Работодатели делают все, чтобы их сотрудники были ближе к народу, но в то же время, немного отличались от остальных своей сдержанностью и элегантностью.

Источник фото: Legion-Media