Не только в Белые ночи: Дворцовый мост в Петербурге разведут в декабре — две ночи подряд

Работы по разводке и наведению мостов возможны в обозначенные промежутки, однако проведение этих мероприятий не обязательно займёт всё отведённое время.

В декабре в Северной столице планируется проведение технической разводки городских мостов. Расписание опубликовали СПб ГБУ «Мостотрест». Уже во второй декаде месяца несколько мостов будут временно перекрываться для движения транспорта и пешеходов.

Основные мероприятия начнутся в ночь с 8 на 9 декабря, когда Володарский мост будет разведен с 2:00 до 5:30. В то же время Большеохтинский мост окажется недоступен с 2:00 до 5:00, Благовещенский — с 1:25 до 5:00, а Тучков — с 2:00 до 4:55.

Ночью с 9 на 10 декабря движение прекратится на Володарском мосту с 2:00 до 5:30, на Благовещенском — с 1:25 до 5:00, а также на Биржевом — с 2:00 до 4:55.

Следующие разводки запланированы на ночи с 10 на 11 и с 11 на 12 декабря: мост Александра Невского будет закрыт с 2:20 до 5:10, Литейный — с 1:40 до 4:45, Дворцовый — с 1:10 до 4:55.

С 12 на 13 декабря разводку проведут на Троицком мосту, где переправа будет невозможна с 1:20 до 4:50. Представители эксплуатирующей организации уточнили, что разводка и последующее возвращение мостов в исходное состояние пройдут в течение заявленных интервалов, но сам процесс может закончиться раньше.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Петербурге начнётся строительство нового разводного моста через Неву. Таким образом, в городе продолжится развитие транспортной инфраструктуры, рассчитанной на долгосрочную перспективу.