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Идеи для веселых игр и конкурсов на Новый год

25 декабря 2024 12:04
Не все же трынькать деньги на гулянья: как весело и даром провести Новый год в Петербурге
Идеи для веселых игр и конкурсов на Новый год
Фото Городовой.ру

Все очень просто.

Новый год в России считается самым главным праздником. Его отмечают все поголовно. И каждый старается провести его незабываемо и весело. Ведь как 1 января встретишь, так и проживешь все следующие 12 месяцев. Поэтому денег народ не жалеет. А для Санкт-Петербурга это будет в разы дороже, чем где либо еще. Но зачем тратить месячный бюджет, если можно отметить его не хуже практически даром. Ловите идеи для веселых игр и конкурсов на Новый год.

Ватные снежки

Чтобы гости не засиживались за столом, устройте соревнование в меткости. Подготовьте ведро или коробку и ватные шарики. Участники по очереди бросают «снежки» с нескольких метров. Летят они плохо, зато смех и азарт обеспечены.

Самая смешная фотография

Предложите гостям делать снимки забавных моментов в течение вечера. Под конец устроите голосование за самую смешную фотографию. Победителя наградите призом. Это не только весело, но и создаёт памятные кадры.

Случайные развлечения

Добавьте элемент неожиданности в празднование. Заранее составьте список игр и конкурсов, запишите их на бумажках и сложите в непрозрачный мешок. Гости вытягивают задания, а вы организуете выпавшие развлечения.

Новогодний квест

Охота за подарками порадует и взрослых, и детей. Нарисуйте карту «сокровищ» или разложите записки с подсказками по дому. Участников можно разделить на команды или предложить каждому искать свой приз.

Эти простые и весёлые идеи сделают вашу новогоднюю ночь незабываемой и подарят массу положительных эмоций!

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Автор:
Максакова Яна
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