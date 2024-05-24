Не встретите толп отдыхающих: топ-5 безлюдных пляжей в районе Анапы

Отдых на российском юге часто омрачает большое количество туристов. На общественных пляжах в Сочи и Анапе летом не протолкнуться. Придется очень постараться, чтобы найти место для полотенца и не загорать стоя. Однако В Краснодарском крае еще остались места, где можно отдохнуть от людей. Просто об их местонахождении стараются не распространяться, чтобы не привлечь толпы приезжих.

Бугазская коса в Благовещенке

Местные часто приезжают отдыхать именно сюда. Чистый песок и прозрачная вода покорят всех и каждого. Из Анапы вам нужно добраться до станицы Благовещенской. Автобусы ходят каждый день с 5:20 до 18:30 каждые 40–45 минут. А далее придется пройтись пешком 7 километров или поймать попутку. Но 13-километровый пляж шириной 300 метров того стоит. Место найдется каждому.

Источник фото: Legion-Media

Малый Утриш

Еще одно безлюдное местечко можно отыскать в поселке Малый Утриш. Он находится в 35 километрах от центра Анапы и в 6 километрах от поселка Большой Утриш. Любители галечных пляжей смогут там отдохнуть и поплавать в одиночестве. Территория окружена можжевеловыми лесами, которые источают приятный аромат.

На личном автомобиле к прибрежной зоне можно подъехать со стороны поселка Сукко. Правда, придется трястись по бездорожью 45 минут. Если планируете отправиться своим ходом, придется воспользоваться услугами водного такси, которое можно найти на пляже Большого Утриша. Дорога займет от 5 до 15 минут.

Пляж «Дикий» за поселком Витязево

Дикий пляж можно отыскать и в районе заполненного туристами Витязево. Он находится в северо-западной части курортного поселка. Тянется в направлении станицы Благовещенской. Точные координаты: 44.995267, 37.224546. Вход в воду пологий, так что место может заинтересовать семьи с детьми. Однако инфраструктуры и пляжных развлечений вы там не найдете.

Источник фото: Legion-Media

Пляж у лестницы «800 ступеней»

Эта достопримечательность находится в 9 километрах от Анапы, в поселке Супсех. С бетонно-металлической лестницы на Лысой горе можно спуститься к дикому каменистому пляжу с кристально чистой водой. Важно учесть, что спуск предстоит непростой, хоть и длится всего 15 минут. А подниматься будет еще тяжелее.

«Мне было тяжелее подниматься, чем спускаться. Сердце колотилось, и дыхание захватывало. Но это того стоило», — пишут недавно побывавшие в этом районе туристы в отзывах на Google Картах.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media