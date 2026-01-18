Не выбрасывайте вчерашнюю кашу: как ненормальный готовлю эту вкусняшку - дети просят еще и еще

«Городовой» спросил у шеф-повара, что можно вкусного приготовить из оставшейся вчерашней каши. Иван Кудряшов дал несколько конкретных советов, в зависимости от вида крупы.
К примеру, из манной каши, по словам повара, получается отличная запеканка.
«В Греции очень любят такое делать. Берут тесто фило и делают из него запеканку».
Пшённую кашу можно превратить в аппетитные пышные оладьи: достаточно добавить яйцо, немного сахара и муки, а затем обжарить на сливочном масле.
Перловка может храниться в холодильнике до трёх дней, и её можно просто разогреть с маслом или молоком. А вот овсянку и некоторые другие каши шеф советует либо разогревать с молоком, либо, если они потеряли вид, — не использовать.