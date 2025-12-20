Не взял — передал: бывший полицейский из Выборга получил пять лет за передачу взятки

В Выборгском районе Ленинградской области бывший сотрудник органов внутренних дел приговорён к пяти годам лишения свободы. Такое решение принято судом после признания его виновным в передаче денег за содействие, совершённой в крупном размере. Наказание предусматривает отбывание срока в колонии общего режима.
Судом установлено, что экс-полицейский, воспользовавшись своим служебным статусом, передал 680 тысяч рублей от предпринимателей начальнику местного отдела Госавтоинспекции. Деньги предназначались для того, чтобы не возникало препятствий при движении грузовых автомобилей по дорогам района. Кроме тюремного заключения, бывшему сотруднику запрещено занимать государственные должности, а также он лишился специального звания "майор полиции".
Другие участники этого дела пока проходят расследование. Среди них значится и экс-руководитель подразделения дорожной инспекции. Следственные действия по остальным фигурантам продолжаются.