Городовой / Город / Не взял — передал: бывший полицейский из Выборга получил пять лет за передачу взятки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первым — лук или картофель? С какого слоя начать собирать «Селедку под шубой» Общество
Скворцы променяли Европу на Петербург: почему стаи решили остаться у Невы Город
С неба — каша: на выходных Петербург накроют и дождь, и мокрый снег Город
Когда за батареи платят вам: какие права у россиян при зимних отключениях отопления и воды Город
На Васильевском острове «МегаФон» разогнал мобильный интернет — но лишь для новосёлов Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Туризм
Категории
Общество Спорт

Не взял — передал: бывший полицейский из Выборга получил пять лет за передачу взятки

Опубликовано: 20 декабря 2025 12:54
Не взял — передал: бывший полицейский из Выборга получил пять лет за передачу взятки
Не взял — передал: бывший полицейский из Выборга получил пять лет за передачу взятки
Городовой ру

Обвиняемый передал полученные от предпринимателей деньги начальнику ГИБДД, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по трассе.

В Выборгском районе Ленинградской области бывший сотрудник органов внутренних дел приговорён к пяти годам лишения свободы. Такое решение принято судом после признания его виновным в передаче денег за содействие, совершённой в крупном размере. Наказание предусматривает отбывание срока в колонии общего режима.

Судом установлено, что экс-полицейский, воспользовавшись своим служебным статусом, передал 680 тысяч рублей от предпринимателей начальнику местного отдела Госавтоинспекции. Деньги предназначались для того, чтобы не возникало препятствий при движении грузовых автомобилей по дорогам района. Кроме тюремного заключения, бывшему сотруднику запрещено занимать государственные должности, а также он лишился специального звания "майор полиции".

Другие участники этого дела пока проходят расследование. Среди них значится и экс-руководитель подразделения дорожной инспекции. Следственные действия по остальным фигурантам продолжаются.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью