Не юбилей, а событие: Беглов поздравил Государственный Эрмитаж с 261-й годовщиной
Не юбилей, а событие: Беглов поздравил Государственный Эрмитаж с 261-й годовщиной

Опубликовано: 7 декабря 2025 22:36
Праздник проводится в День Святой Екатерины в честь основательницы музея.

В день, посвящённый Святой Екатерине, Государственный Эрмитаж отмечает свое 261-летие. Этот праздник установлен в память о Екатерине Второй, основавшей известнейший музей России. Публичное поздравление музею выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого распространила городская администрация.

«Санкт-Петербург гордится Эрмитажем — одним из главных символов Северной столицы. С ранних лет каждый петербуржец осознает, что живет в городе, где есть уникальнейший музей. Эрмитаж хранит память человечества — культурное наследие всех эпох и всех народов. Мы благодарим всех, кто трудится в Эрмитаже. Успехов всем и вдохновения в служении российской культуре», — сказал глава города.

Поздравление руководства города прозвучало в годовщину учреждения музея и отметило роль сотрудников Эрмитажа в развитии культуры. Праздничное событие напомнило о значимости музея для горожан и страны. Эрмитаж продолжает оставаться важнейшей сокровищницей культурных ценностей различных народов.

Юлия Аликова
