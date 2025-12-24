Городовой / Город / Не забудьте шарфы: 25 декабря Петербург накроет мощный ветер
Не забудьте шарфы: 25 декабря Петербург накроет мощный ветер

Опубликовано: 24 декабря 2025 10:57
Городовой ру

В ближайшее время на дорогах ожидается сильная гололедица, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

В четверг, 25 декабря, жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает изменение погодных условий на фоне приближающихся праздников.

Температура воздуха позволит выпадать как дождю, так и мокрому снегу, при этом осадки будут сменять друг друга. По данным городского управления МЧС, скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают, что на улицах города и на пешеходных дорожках вероятно образование гололедицы.

Специалисты рекомендуют заранее подобрать тёплую одежду: не забывать головные уборы, зонты и позаботиться о качественной зимней обуви. Учитывая погодные условия, горожанам лучше ограничить время пребывания на открытом воздухе, чтобы избежать переохлаждения и травм при падении.

Ранее синоптики сообщали, что в новогоднюю ночь температура воздуха понизится, а основной осадок составит снег.

Такой прогноз был опубликован в городских новостях. Жителям советуют заранее планировать праздничные прогулки с учётом изменения погоды.

Автор:
Юлия Аликова
Город
