Не забудьте шарфы: 25 декабря Петербург накроет мощный ветер

В четверг, 25 декабря, жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает изменение погодных условий на фоне приближающихся праздников.
Температура воздуха позволит выпадать как дождю, так и мокрому снегу, при этом осадки будут сменять друг друга. По данным городского управления МЧС, скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.
Метеорологи предупреждают, что на улицах города и на пешеходных дорожках вероятно образование гололедицы.
Специалисты рекомендуют заранее подобрать тёплую одежду: не забывать головные уборы, зонты и позаботиться о качественной зимней обуви. Учитывая погодные условия, горожанам лучше ограничить время пребывания на открытом воздухе, чтобы избежать переохлаждения и травм при падении.
Ранее синоптики сообщали, что в новогоднюю ночь температура воздуха понизится, а основной осадок составит снег.
Такой прогноз был опубликован в городских новостях. Жителям советуют заранее планировать праздничные прогулки с учётом изменения погоды.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».