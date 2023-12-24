Не знают даже опытные кулинары: вот как надо заправлять салаты маслом или майонезом

Кажется, что ошибиться в заправке салатов просто невозможно. Нужно лишь взять соус, налить в миску и перемешать. Но не все так просто. В процессе есть немало тонкостей.

Если в блюде присутствует зелень, то ее обязательно следует хорошо просушить. Иначе вода будет отталкивать жир, и масло или майонез не смогут покрыть все ингредиенты.

В миску надо сначала налить заправку и только потом класть продукты. Только так соус распределится равномерно.

Наконец, важно помнить, что добавлять в салаты масло нужно непосредственно перед подачей. В противном случае овощи станут мягкими и неаппетитными, пишет ADME.

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