Покупатель приобрел дешёвую пиццу из «Светофора» и вот что понял

Когда видишь пиццу за 134 рубля — сердце радуется, а разум задается вопросом: «Удача ли это?» Яркая, красочная упаковка словно обещает настоящий праздник вкуса и заставляет купить уже готовое блюдо. Казалось бы, что может пойти не так? Так же подумал покупатель магазина «Светофор», который поделился своим отзывом.

Внешний вид и состав

Пицца весит 320 граммов и выпускается в нескольких вариантах: с ветчиной, с грибами, с ветчиной и грибами, а также пепперони. Автор отзыва отмечает, состав вроде бы классический — тесто, томатный соус, моцарелла, гауда, шампиньоны и ветчина. Но если вы рассчитываете на щедрую начинку, то приготовьтесь к сюрпризу — грибов и ветчины там примерно столько же, сколько снега в июле.

Вкус и качество

Тесто напоминает те самые пласты из «Пятерочки» и «Магнита», которые продаются по бросовым ценам. Соуса, который должен был добавить сочности, было так мало, что он успел полностью высохнуть. При нагреве грибная вода превратилась в настоящий фонтан, заливая всю пиццу, а ветчина оказалась просто жиром с намеком на мясо.

Итог: стоит ли покупать?

Недорогая пицца из «Светофора» — это пример, когда красивая обертка обманывает. За 134 рубля вы получаете продукт, который скорее заставит пожалеть о покупке, чем порадовать. Если хочется вкусной пиццы, лучше немного доплатить и выбрать что-то проверенное, а не надеяться на чудо в яркой упаковке.