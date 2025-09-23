Осенний ценник: что и почему подорожает в России уже в октябре

Экономисты предупреждают, что с октября ожидается рост цен на товары первой необходимости, пишет Лента.
Что сильно подорожает
Самый ощутимый скачок ожидается у фруктов и овощей — их цена может вырасти на 15-20 процентов. Причины — сложное хранение, рост импортных поставок и колебания курса рубля.
Мясо и молочные продукты подорожают примерно на 12-15 процентов. Это связано с сезонным удорожанием кормов для животных.
Крупы, мука и яйца
Эти продукты тоже увеличатся в цене примерно на 5-10 процентов. Активный рост цен связан с сезонными изменениями.
Покупателям нужно внимательно планировать покупки, искать акции и скидки, а также обращать внимание на сезонные продукты.