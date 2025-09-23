Городовой / Общество / Осенний ценник: что и почему подорожает в России уже в октябре
Опубликовано: 23 сентября 2025 19:00
globallookpress/ Alexander Legky

Рост цен на еду составит в среднем 12 процентов, особенно остро почувствуете подорожание свежих овощей, фруктов и мяса.

Экономисты предупреждают, что с октября ожидается рост цен на товары первой необходимости, пишет Лента.

Что сильно подорожает

Самый ощутимый скачок ожидается у фруктов и овощей — их цена может вырасти на 15-20 процентов. Причины — сложное хранение, рост импортных поставок и колебания курса рубля.

Мясо и молочные продукты подорожают примерно на 12-15 процентов. Это связано с сезонным удорожанием кормов для животных.

Крупы, мука и яйца

Эти продукты тоже увеличатся в цене примерно на 5-10 процентов. Активный рост цен связан с сезонными изменениями.

Покупателям нужно внимательно планировать покупки, искать акции и скидки, а также обращать внимание на сезонные продукты.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
